Щороку експерти з кольору Sadolin вибирають колір року на основі світових тенденцій в дизайні. Кольором 2021 року став Brave Ground™ — теплий, природно нейтральний колір, на тлі якого інші відтінки виглядають приголомшливо і який стане відмінною основою для перетворення вашого інтер'єру. Дізнайтеся, як його використати, і отримаєте 4 колірних палітри, щоб приступити до змін.