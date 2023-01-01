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Колір Sadolin 2024 року — Sweet Embrace™
Ось уже 20 років наші експерти-колористи аналізують світові тенденції та визначають Колір року, який втілює настрій сьогодення. Sweet Embrace™ — це приязний, ніжний колір, який додає в життя позитиву.
Колір 2023 року Sadolin – Wild Wonder™
Протягом останніх 20 років колористи Sadolin аналізують глобальні ідеї для визначення кольору року, який відповідав би настрою моменту. Відтінок 2023 року Wild Wonder™ – це позитивний сяючий відтінок, натхненний світом природи. Дізнайтеся про те, як використовувати цей колір і чотири палітри, що доповнюють його, щоб привнести магію природи до свого будинку.
Sadolin Ambiance
Технологія HD Color - це соковиті і яскраві кольори, які зберігають свою довговічність з року в рік!
Пробники кольорів Ambiance
Вибір відтінку ніколи ще не був таким простим! Тестери кольорів Ambiance дають можливість побачити ще до початку фарбування, як вибраний відтінок виглядатиме в інтер'єрі.
Колір Sadolin 2021 року — Brave Ground™
Щороку експерти з кольору Sadolin вибирають колір року на основі світових тенденцій в дизайні. Кольором 2021 року став Brave Ground™ — теплий, природно нейтральний колір, на тлі якого інші відтінки виглядають приголомшливо і який стане відмінною основою для перетворення вашого інтер'єру. Дізнайтеся, як його використати, і отримаєте 4 колірних палітри, щоб приступити до змін.